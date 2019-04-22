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Sağlık Bakanlığı tarafından dört su firmasının üretimi durduruldu

22 Nisan 2019
KKTC damacana su

Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından  “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay yapılan su analizlerine Bromat’da eklenmiştir.

Devlet Laboratuvarından  gelen i analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki  firmaların , belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10mg/L) seviyenin üzerinde çıkmıştır.

FİRMA ADI BROMAT MİKTARI ÜRETİM TARİHİ SON KULLANMA TARİHİ
Asya  Su 30 mg/L 03/04/2019 03/07/2019
Hediyem Su 18mg/L 03/07/2019
Kösedağ Su 51 mg/L 09/04/22019 09/07/2019
Aysu 17mg /L 09/04/2019 09/07/2019

 

Halkımızın bu tarihli suları tüketmemeleri ve ellerindeki mevcutları firmalara geri iade etmeleri önemle duyurulur.

Sağlık Bakanlığı olarak ilgili firmaların üretimi durdurulmuştur. Gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması için bilgilendirilmiştir.

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