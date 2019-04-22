Sağlık Bakanlığı tarafından dört su firmasının üretimi durduruldu

Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay yapılan su analizlerine Bromat’da eklenmiştir.
Devlet Laboratuvarından gelen i analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki firmaların , belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10mg/L) seviyenin üzerinde çıkmıştır.
|FİRMA ADI
|BROMAT MİKTARI
|ÜRETİM TARİHİ
|SON KULLANMA TARİHİ
|Asya Su
|30 mg/L
|03/04/2019
|03/07/2019
|Hediyem Su
|18mg/L
|–
|03/07/2019
|Kösedağ Su
|51 mg/L
|09/04/22019
|09/07/2019
|Aysu
|17mg /L
|09/04/2019
|09/07/2019
Halkımızın bu tarihli suları tüketmemeleri ve ellerindeki mevcutları firmalara geri iade etmeleri önemle duyurulur.
Sağlık Bakanlığı olarak ilgili firmaların üretimi durdurulmuştur. Gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması için bilgilendirilmiştir.