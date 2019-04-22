Trump: Türkiye dahil 8 ülkeye yapınlar muafiyetler son bulacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik petrol yaptırımları konusunda Türkiye dahil 8 ülkeye tanınan muafiyetlere son veriyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre mayıs ayında süresi biten petrol muafiyetleri yenilenmeyecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, muafiyet döneminin biteceği 1 Mayıs’tan itibaren İran yaptırımlarına riayet edilmesi hususunda ilgili devlet ve kurumları sert sözlerle uyardı.

Pompeo şunları söyledi: “Geçen kasım ayında 7 ülkeye ve Tayvan’a muafiyet sağladık. Bugün bu muafiyetlerin sona ereceğini duyuruyorum. Sıfır toleransa yöneliyoruz. Yaptırımlara uyulup uyulmadığını yakından takip edeceğiz. İran’la iş birliğine giden devlet veya kurumların (bu iş birliğinden) elde edecekleri kazanç, alacakları riske değmeyecektir.”

“Suudi Arabistan ve BAE petrol tedariği konusunda güvence verdi”

Trump’ın nükleer anlaşmadan çekildikten sonra, İran’a tarihin en ağır baskı politikasını uyguladığını ifade eden Pompeo, yaptırımların İran rejimine faturasının 10 milyar dolar olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

“İran bu parayı Hamas ve Hizbullah gibi terör örgütlerini desteklemek ve füze programı için kullanacaktı.” diyen Pompeo’nun açıklamalarına göre Tahran, yaptırımlardan önce petrol satışlarından 50 milyar dolar elde ediyordu.

Pompeo, söz konusu kararı alırken petrol sektöründe istikrarın korunması için tüm hesaplamaları yaptıklarını ve petrol tedariki için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne güvence verdiğini ifade etti.