Cumhurbaşkanlığı, çocuklara “Haklarımı Biliyorum” adlı çocuk kitabını armağan ediyor

Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara “Haklarımı Biliyorum” adlı çocuk kitabını armağan ediyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre kitap, çocukların Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki haklarını yaşlarına uygun bir dille anlayıp öğrenmelerini amaçlıyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilkokul çocuklarına yönelik metin uyarlamasını Meral Akıncı, resimlemesini de Yağmur Beyhanlı yaptı. Kitap, ülke genelindeki ilkokullarda uygun yaştaki çocuklara hafta boyunca ücretsiz dağıtılacak.

Kitapta, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çocuklara yönelik mesajı da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın mesajı şöyle:

“Sevgili çocuklar,

Size büyüklerin ‘sen çocuksun konuşma’ demesini hiç doğru bulmuyorum. Sizin de haklarınız var. Haklarınızı öğrenin, talep edin, seslendirin ve kullanın.

Bu kitap, haklarınızı öğrenmeniz için hazırlandı. Merak edip okuyun, araştırın, öğrenin, sorgulayın… Bu şekilde yetişmeniz, hem sizin hem de ülkemizin geleceği için çok önemlidir.

Bu kitabı severek okumanızı, bittiğinde ‘haklarımı öğrendim’ demenizi, onlara sahip çıkarak kullanmanızı dilerim.

Hepinizi gözlerinden öperim.”

20 Kasım 1989’da BM tarafından kabul edilen Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, 12 Mart 1996’da da KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanmıştı.