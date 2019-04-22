AmerikaDünya

Çığ felaketinde kaybolan dünyanın en iyi üç dağcısının cansız bedenlerine ulaşıldı

22 Nisan 2019
Dağcılık - Dağcılar

Kanada’da Howse Zirvesi’ne tırmandıkları sırada kaybolan dünyanın en iyi 3 dağcısının cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklandı. Hayatını kaybeden dağcılardan biri, 2003 yılında ‘Everest’e Tırmanan En Genç Dağcı’ ünvanını almıştı.

İki gün önce, dünyanın yaşayan en iyi dağcılarından David Lama, Hansjorg Auer ve Jess Roskelly’nin, Rocky Dağları’nda bulunan Howse Peak’te tırmanışlarına devam ettikleri esnada çığ düştü.

Avusturyalı dağcılar Lama (28) ve Auer (35) ile ABD’li dağcı Roskelly (36)’dan uzun süre haber alınamayınca arama çalışmalarına başlandı ve üç arkadaşın ölme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Kanada’dan yapılan açıklamaya göre, üç dağcının cansız bedeni Rocky Dağları yakınlarında yer alan Banff Ulusal Parkı’nda bulundu.

Üç dağcı, oldukça zor bir yol olan Howse Geçidi’ne tırmanmayı hedefliyordu.

20 YAŞINDA EVEREST’E TIRMANMIŞTI

Jess Roskelly, ABD’nin en iyi dağcılarından John Roskelley’nin oğluydu. Baba ve oğul, 2003’te Everest Dağı’na tırmanmışlardı ve o sırada 20 yaşında olan Jess, Everest’e tırmanan en genç dağcı olmuştu.

Auer ve Lama’nın isimleri ise Avustralya’nın en iyi dağcıları arasında ilk sırada yer alıyordu.

Etiketler


İlgili Makaleler

ABD Trump

Trump: Türkiye dahil 8 ülkeye yapınlar muafiyetler son bulacak

22 Nisan 2019

500 euroluk banknotlara cuma günü veda

22 Nisan 2019
WhatsApp

Ailesini öldürüp Whatsapp’ta itiraf videosu yayınladı

22 Nisan 2019

Kraliyet çiftinden şaşırtan karar: İngiltere’den taşınıyorlar

22 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı