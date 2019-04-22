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Samsung, üçe katlanabilen bir telefon üzerinde çalışıyor

22 Nisan 2019
Telefonları eğip bükmeye doyamayan Samsung, daha büyük ekranlı fakat üçe katlanabilen bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Samsung’un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold bile henüz piyasaya sürülmemişken şirketin ikinci katlanabilir akıllı telefonu hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. LetsGoDigital tarafından paylaşılan bazı teknik çizimler, Samsung’un daha büyük bir cihaz üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Gerçekliği doğrulanmayan çizimlere göre Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonunun ekranını en az 8 inç olmak üzere daha büyük yapmak istiyor. Ekranın büyüyecek olması, cihazın mobilitesine eksi olarak yansıyacağından şirket, çözüm olarak üçe katlanabilen bir akıllı telefon tasarlıyor gibi görünüyor.

Bazı kaynaklar Samsung’un 13 inç boyutunda katlanabilir bir ekran geliştirdiğini aktarıyorlar. Böylesine büyük bir ekranın kaça kaç formatta olacağı, kaç kez katlanacağı gibi sorular ne yazık ki şu an için havada kalıyor. Yine de Samsung’un şu ana kadar pek de olumlu yorumlar almayan Galaxy Fold’dan daha iyi bir ürün geliştirmek için çalıştığını söyleyebiliriz.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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