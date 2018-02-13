Sadece 3 takımı boş geçti

Süper Lig’de gol krallığı yarışında ilk sırasındaki isim olan Uğur Gök 18 haftada 21 gol attı

Ahmet ÖZSOY

Bu sezona damga vuran futbolcu olan Küçük Kaymaklı’nın yıldızı Uğur Gök geride kalan 18 haftada attığı 21 gol ile ligde de gol krallığı sırasında ilk sırada. Takımın attığı 33 golün 21’ine imza atan Uğur Gök ligdeki 3 takımdan daha fazla gol atmış durumda.

Ozanköy, Yeniboğaziçi ve Gençlik Gücü takımlarından daha fazla gol atmış olan Uğur Gök, Kaymaklı’nın averajı ile üzerinde bulunan Merit Alsancak Yeşilova takımından ise 1 gol geride.

Uğur bu sezon attığı 21 golün 4ünü kafa ile 5ini de penaltıdan attı. Ligin 4’üncü haftasında Kaymaklı’nın 3-1 mağlup olduğu Yeniboğaziçi karşılaşmasında, 9’uncu haftadaki 2-0’lık Türk Ocağı deplasmanında ve 15’inci haftada 1-0 mağlup oldukları Merit Alsancak Yeşilova maçlarında gol atma başarısı gösteremeyen Uğur Gök tek başına bir takım gibi.