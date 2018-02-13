Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde Girne Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’ni yenip Play-off umutlarını söndürdü

Girne’den, GAÜ’ye

“Play-Off” izni yok: 84-78

ÇEKİŞMELİ MAÇ

Son anlarına kadar çekişmenin yaşandığı maçta Girne Amerikan Üniversitesi bir ara 21 sayıya kadar çıkan farkı tek hanelere indirdi ancak maçı kazanan Girne oldu. Maçta Girne’den Xavier Smith 34 sayı 15 ribaunt ve GAÜ’den de Kimani Lane 40 sayı ile oynadılar

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu

Hakemler: Ulviye Beşe **, Deniz Orhunöz **, Burak Pehlivan **

GÜ: Benon ** (5), Jordan Bedford ** (9), Mert ** (6), Hüseyin ** (6), Hamit ** (4), Fehmi ** (3), Xavıer Smith **** (34), Ferit, Osman ** (5), Willie Clayton ** (4), Günay ** (8)

GAÜ: Kimani Lane **** (40), Erdem * (4), Gordon ** (9), Alpay *** (17), Uraz **, Arif ** (5), Emre * (3)

1.periyot: 14-21 (GAÜ)

İlk yarı: 40-32 (GÜ)

3.periyot: 65-50 (GÜ)

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde Girne Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’ni 84-78 yenip kendisinin Play-Off şansını artırırken rakibinin umutlarını söndürdü.

Girne Amerikan Üniversitesi, NEU RA 25 Spor Salonu’na konuk olduğu maçta Girne Üniversitesi karşısında maça iyi başlayan GAÜ ilk periyotta etkili bir oyun ortaya koyarak üstünlüğü ele alarak ilk periyotu 21-14 önde geçti.

İkinci periyotta toparlanan Girne Üniversitesi bu bölümde farkı kapatarak öne geçti ve devreyi de 40-32 üstün tamamladı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan turkuaz beyazlılar ilk üç dakikada bulduğu basketlerle bir anda farkı 21 sayıya kadar çıkardı. GAÜ toparlansa da üçüncü periyotta fark 65-50 Girne Üniversitesi lehine tamamlandı.

Son bölümde ise GAÜ, Kimani Lane’in basketleri ile farkı tek hanelere indirse de karşılaşmayı Girne Üniversitesi 86-78 kazanarak 14 puanla 4.sıraya yükselerek Play-Off şansını yükseltti. GAÜ ise Play-Off’a kalma yolunda geride kalmış oldu.

Hafta kapanış maçında bu akşam Lefke Avrupa Üniversitesi saat 19.00’da Mapfree’yi LAÜ Spor Salonu’nda konuk edecek.

Bu arada dün gece Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan U 16 Erkekler Ligi maçında Girne Amerikan Üniversitesi deplasmanda Soyerspor’u 63-33 mağlup etti.

Süper Lig

Takımlar O G M AS YS AV P

YDÜ 10 7 3 814 738 76 17

KOOP 10 6 4 777 751 24 16

LAÜ 9 6 3 692 659 33 15

GÜ 10 4 6 784 779 5 14

MAPFREE 9 4 5 661 694 -33 13

GAÜ 10 2 8 706 799 -93 12

Fotoğraf: Fuat ŞANLIER