Çetinkaya’dan “Efsane” geri dönüş: 2-3

K-Pet Süper Lig’de 18. haftanın kapanış maçında GAÜ Çetinkaya, Binatlı deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta son 20 dakikada bulduğu gollerle galip geldi

ZİRVEDE PUANLAR EŞİTLENDİ: Lig lideri Yenicami’nin puan kaybettiği haftada, en yakın takipçileri GAÜ Çetinkaya ile Binatlı karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 2-0 öne geçtiği karşılaşmada, son 20 dakikada 3 gol bulan GAÜ Çetinkaya galip gelmeyi başardı ve liderle puanını eşitleyerek averajla ikinci sırada yer aldı

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Mehmet Malek, Hakan Gök, İsfendiyar Açıksöz.

Binatlı: Yusuf, Erencan, Kemal Yıldırım, Erbay, Çağdaş, Taner, Mehmet Erol, Şenol (Dk.44 Burak) (Dk.82 K.Uçaner), Bello, Peter, M.Neşe (Dk.67 Reşit).

GAÜ Çetinkaya: Cenk (Dk.53 Mehmet), Serkan, Abbas (Dk.53 İbrahim Çıdamlı), Hüseyin, Tunç, Erdinç, Serhan, Sercan, Eko, David Solomon, Ümitcan (Dk.53 Esin).

Goller: Dk.11 John Bello (pen.), Dk.50 Burak (Binatlı), Dk.72 David, Dk.79 Esin (pen.), Dk. 88 Serhan (GAÜ Çetinkaya)

Lider Yenicami’nin haftayı 37 puanla kapatmasının ardından, sahaya 33 puanla çıkan Binatlı, 34 puanı bulunan GAÜ Çetinkaya’yı konuk ettiği mücadelede 3 puan başkent ekibinin oldu.

Hafta içerisinde yine Güzelyurt’ta Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur’unda karşı karşıya gelen ve Çetinkaya’nın 2-0 üstünlüğü ile tamamlanan maça Binatlı yeni teknik direktörü Hasan Topaloğlu ile çıktı ve 2-0 öne gectikleri mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldılar.

Başkent ekibi Çetinkaya kupanın ardından ligde de karşılaştığı güçlü rakibini mağlup ederek lider ile puanını eşitleyip averajla ikinci oldu.

Önemli anlar:

Dk.11 Serkan’ın müdahalesi ile ceza alanı içerisinde Şenol yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. Atışı John Bello kullandı ve durumu 1-0 yaptı.

Dk.30 Peter’in pasında Şenol boş durumda topu yandan dışarı gönderdi.

Dk.32 David’in ortasında Ümitcan kale içerisinde topa vuramayınca Çetinkaya mutlak fırsattan yararlanamadı.

İlk devre 1-0 sona erdi.

Dk.50 ceza sahası dışından Burak’ın sert şutunda Cenk’in elinden seken top filelere gitti: 2-0

Dk.68 Çetinkaya atağında Sercan’ın şutunda top üst direkten geri döndü.

Dk.72 İbrahim Çıdamlı’nın pasında David topu filelere gönderdi: 2-1.

Dk.79 Kemal Yıldırım’ın ceza alanı içerisinde Barin Eko’ya hareketinde Çetinkaya penaltı kazandı. Atışı kullanan Esin skora eşitliği getirdi: 2-2.

Dk.88 Tunç’un taç atışından gönderdiği topa iyi yükselen Serhan aşırtma kafa vuruşu ile Çetinkaya’yı 3-2 öne geçirdi.

Karşılaşma 3-2 GAÜ Çetinkaya üstünlüğünde sona erdi.