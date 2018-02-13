Mehmet Bolkan Ozanköy’de

Süper Lig’in son sırasındaki Ozanköy’de teknik heyet değişti

OZANKÖY’DE BOLKAN DÖNEMİ BAŞLADI…

Ozanköy’de teknik direktör Mehmet Değerli ve takımı idare eden futbolcu Ertaç Taşkıran bu görevden alındı. Ertaç Ozanköy’deki kariyerine sadece futbolcu olarak devam edecek. Ozanköy yönetimi teknik direktörlüğe is e dün tecrübeli isim Mehmet Bolkan’ı getirdi

Coşkun KUTAY

Süper Lig’de bir teknik direktör değişikliği daha yaşandı. Ligin son sırasında bulunan Ozanköy’de ikinci devre göreve başlayan teknik direktör Mehmet Değerli ve takımı idare eden futbolcu Ertaç Taşkıran bu görevden alındı. Kulüp Başkanı Sami Otçuoğlu önceki akşam Altınkaya Otel’de görüştüğü Teknik Direktör Mehmet Bolkan ile bir görüşme de dün gerçekleştirildi ve karşılıklı anlaşmaya varılarak takımın başında Mehmet Bolkan getirildi.

Ligdeki son puanını 14’üncü hafta Baf ile berabere kalarak alan Ozanköy son 4 maçında mağlup oldu. Sezonun ikinci devresinde geride kalan iki maçta 2-1 ve 1-0’lık skorlarla mağlup olan kırmızı-beyazlı takım, 19’uncu haftada Doğan Türk Birliği ile deplasmanda karşılaşacak.

Zorlu karşılaşma öncesi ligde 11 puanla son sırada bulunan ve en yakın takımın 4 puan gerisinde yer alan Ozanköy’de yönetim göreve deneyimli teknik adam Mehmet Bolkan’ı getirdi. Ertaç Taşkıran’ın sadece futbolcu olarak görev yapmaya devam edeceği Ozanköy’de, Bolkan’ın yardımcılığını Celal Keleş, kaleci antrenörlüğünü ise İbrahim Reis yapacak.

Ozanköy, teknik direktör Mehmet Bolkan nezaretinde ilk antrenmanını Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda bugün yapacak. Bolkan dün akşam gerçekleşen toplantıda takımla bir araya geldi.

Ozanköy’ün yeni teknik direktörü olan Mehmet Bolkan, takımın Pazar günü oynadığı Kaymaklı maçını tribünden izlemişti.