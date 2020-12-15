Rüstem Kitabevi ve Telsim işbirliğinde Dijital Sanat Projesi

Rüstem Kitabevi, Kuzey Kıbrıs’ın kültürel mirasını korumak ve bir sonraki kuşaklara aktarmak için, çağın teknolojisinden faydalanmak ve mekana gelemeyecek kişilere ulaştırma amacıyla, Telsim ile ortak bir protokole imza attı.

Rüstem Kitabevi Direktörü Ali Besim Rüstem ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar tarafından imzalanan protokol; dört aylık bir dönemi kapsayacak. Protokol, Rüstem Galeri’de düzenlenecek olan sergilerin dijitalleştirilmesi konusunda Telsim’in teknik ve iletişim desteğini kapsıyor. Protokol imza töreninde, Rüstem Kültür & Sanat Danışmanı Halil Duranay da hazır bulundu.

Duranay: Sergiler arşivlenerek gelecek nesillere aktarılacak

Rüstem Kültür & Sanat Danışmanı Halil Duranay; imzalanan protokolün önemine vurgu yaparak, “Özellikle pandemi ile birlikte dünya genelinde müze ve galerilerde uygulanan 360 derece sanal tur konseptlerinin, Telsim’in desteği ile Rüstem’de gerçekleşecek olan sergiler için de uygulanacağını ve bu şekilde sergilerin kurulduğu hali ile arşivlenerek gelecek nesillere aktarılacağını” belirtti.

Tanpınar: Sanatın dijitalleşerek daha geniş kitlelere ulaşması için, çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Telsim olarak, sanatın dijitalleşerek daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rüstem Kitabevi işbirliğimiz kapsamında hayata geçireceğimiz proje kapsamında, sergileri ve kültürel faaliyetleri dijital ortama taşıyarak, mekâna gidemeyenlere sanatı evlerinde yaşama şansını veriyoruz.” dedi. Tanpınar, “Böylesine değerli bir projede yeralıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Telsim ailesi olarak Rüstem Kitabevi’ne, bu işbirliği için teşekkür ediyoruz.” dedi.