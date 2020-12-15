KıbrısSürmanşet

68 yaşındaki Özgül kalbine yenik düştü

15 Aralık 2020
Celal Atik Özgül



68 yaşındaki Celal Atik Özgül evinde rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Açıklama şöyle:

14.12.2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Minareliköy’de sakin Celal Atik Özgül (E-68) kalmakta olduğu ikametgahında aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



devlet piyangosu





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15 Aralık 2020


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