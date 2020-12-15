68 yaşındaki Özgül kalbine yenik düştü

68 yaşındaki Celal Atik Özgül evinde rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Açıklama şöyle:

14.12.2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Minareliköy’de sakin Celal Atik Özgül (E-68) kalmakta olduğu ikametgahında aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.