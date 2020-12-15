Topaloğlu: Biz 24 saatte nerede ve nasıl yapacağız?

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu “ alınan kararlar sektörlere danışılmadan alındı ve Padişah fermanı gibi “hemen yapacaksınız” deniliyor. Peki, biz 24 saatte nerede ve nasıl yapacağız? Bunu düşünen yok” dedi.

Kar-İş’ten yapılan yazılı açıklama şöyle:

Ülkeyi son dönemde dilediği şekilde yönetmeye başlayan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı son kararları basından öğrendik her zamanki gibi. Kurulun aldığı son kararlar arasında bizi etkileyen maddeler de var. Şöyle ki;

“ 8- 5 Eylül 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren taşımacılık sektörüne ilişkin tedbirlerin halen daha uygulanmadığı gözlemlenmekte. Bu nedenle 15 Aralık 2020’den itibaren otobüs, minibüs, taksi ve benzeri taşımacılık yapan araçların şoför mahallini aparat ile yolculardan ayırmayan araçların haklarında cezai işlem başlatılması uygun görülmüştür…”

Bu aparatları yapan yer sayısı ülkede bir elin parmaklarından daha az. Ayrıca pandemiden ötürü çok zor günler geçiren şoför esnafının parası olup olmadığına bakılmaksızın 24 saat gibi çok kısa bir süre tanınıyor. Bu padişah fermanı mı da 24 saatte yapılması isteniyor.

Alınan bu kararın en kısa sürede düzeltilmesini ve bu süre içinde zaten ekonomik olarak zor günler geçiren esnafımıza ceza yazılmamasını bilhassa kurul üyelerinden rica ediyoruz.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu

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