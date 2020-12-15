“Borçlarımızı dahi ödeyemiyoruz”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, sektör üyelerinin zor durumda olduğunu, borçlarını dahi ödeyemediklerini belirtti ve hükümetten acil çözüm istedi. Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliğinin konuyla ilgili yayınladığı bildiri şöyle: Turizm taşımacılarının Halini soran yok. Mart ayından bu yana kapatılan ve Haziran 8 itibari ile açık kabul edilen fakat taşıyacak yolcu bulamayan bir sektör bizimkisi. Milyonlarca liranın atılı olduğu ve her gün çürüyen, olduğu yerde eriyen bir sektör bizimkisi. Ülkede uçak yok, gemi yok, hotel yok ancak boş koltuklu turistik otobüsleri, minibüsleri açık kabul eden bir zihniyet var. Üstüne üstlük geliri olmamasına rağmen yıllık vergisi, sigortası, seyrüseferi, muayenesi ve tüm mükellefiyetlerini tüm olumsuzluklara rağmen ödememiz gerekiyor. Tüm bunların yanında, 2020 Marta kadar büyüyen turizme karşılık büyük borçlanmalar ile alınan otobüsler minibüslerin kredi ödemeleri devam ediyor. Bu paralar nasıl ödenir soran yok, hicbir destek yok. Peki bu şartlarda bu sektör ne olacak? En ufak bir riskte hemen kapanan kapılar azalan uçaklar ve öncelikle etkilenen bizler. Bu kadar çok etkilenen sektöre karşılık desteğe, hibeye, katkıya fazlası ile ihtiyaç olan bu sektöre ilgi bekliyoruz.