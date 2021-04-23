Russell Crowe, Thor: Love and Thunder’da Zeus’u canlandıracak

\u00dcnl\u00fc Hollywood y\u0131ld\u0131z\u0131 Russell Crowe, Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yeni Thor filminde canland\u0131raca\u011f\u0131 s\u00fcper kahramana dair a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\n\r\nEntertainment Weekly'nin haberine g\u00f6re Joy Breakfast with The Murphys isimli podcast program\u0131na kat\u0131lan\u00a0Russell Crowe,\u00a0Thor: Love and Thunder\u00a0filminde Zeus'a hayat verece\u011fini duyurdu.\r\n\r\n57 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, Marvel filmine ve karakteri hakk\u0131nda " \u015eimdi bisikletime binece\u011fim, Disney-Fox st\u00fcdyolar\u0131na gidece\u011fim\u2026 ve yakla\u015f\u0131k 9.15'te, 4. Thor filminde Zeus olaca\u011f\u0131m. Bug\u00fcn Zeuslu\u011fun son g\u00fcn\u00fc" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.\r\n\r\nMarvel \u00e7izgi romanlar\u0131nda Zeus, \u0130skandinav mitolojisinden al\u0131nm\u0131\u015f Thor'un Asgardl\u0131lar\u0131na benzeyen, Yunan mitolojisinden esinlenerek haz\u0131rlanan Olimposlular\u0131n kral\u0131. Zeus'un Thor'a kar\u015f\u0131 ya da onunla birlikte sava\u015ft\u0131\u011f\u0131 biliniyor bu da filme epey canl\u0131l\u0131k katabilir.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTaika Waititi'nin y\u00f6netmen koltu\u011funda oturdu\u011fu filmin kadrosunda Natalie Portman, Chris Hemsworth, Christian Bale gibi b\u00fcy\u00fck isimler de yer al\u0131yor. Thor: Love and Thunder'\u0131n 6 May\u0131s 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n