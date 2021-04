Russell Crowe, Thor: Love and Thunder’da Zeus’u canlandıracak

Entertainment Weekly’nin haberine göre Joy Breakfast with The Murphys isimli podcast programına katılan Russell Crowe, Thor: Love and Thunder filminde Zeus’a hayat vereceğini duyurdu.

57 yaşındaki oyuncu, Marvel filmine ve karakteri hakkında ” Şimdi bisikletime bineceğim, Disney-Fox stüdyolarına gideceğim… ve yaklaşık 9.15’te, 4. Thor filminde Zeus olacağım. Bugün Zeusluğun son günü” açıklamasında bulundu.

Marvel çizgi romanlarında Zeus, İskandinav mitolojisinden alınmış Thor’un Asgardlılarına benzeyen, Yunan mitolojisinden esinlenerek hazırlanan Olimposluların kralı. Zeus’un Thor’a karşı ya da onunla birlikte savaştığı biliniyor bu da filme epey canlılık katabilir.