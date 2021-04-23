Sinema

Russell Crowe, Thor: Love and Thunder’da Zeus’u canlandıracak

23 Nisan 2021
Russell Crowe Thor





Ünlü Hollywood yıldızı Russell Crowe, Marvel Sinematik Evreni’nin merakla beklenen yeni Thor filminde canlandıracağı süper kahramana dair açıklamalarda bulundu.





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23 Nisan 2021


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