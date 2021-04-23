330 bin antijen 250 bin PCR test kiti alınıyor

KKTC’ye 330 bin adet covid-19 antijen test kiti ve 250 bin adet PCR test kiti alınıyor.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı 330 bin adet covid-19 antijen test kiti ve 250 bin adet PCR test kiti alınması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu kararına göre 250 bin adet PCR test kiti 730 bin dolar (5 milyon 850 bin TL) karşılığında, 330 bin adet koronavirüs antijen test kiti ve setleri ise 7 milyon 750 bin TL karşılığında alınacak.

Kararda, antijen test kiti ve setlerinin, koronavirüs “Genel Salgın Hastalık” kapsamında halka verilmekte olan sağlık hizmetlerinin yeterliliğinin ve devamlılığının sağlanabilmesi ve toplum taraması ile açılım programı sürecinde sektör taramaları için gereksinim duyulup ivedilikle temin edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Test kitlerinin Türkiye’den alımı için Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılındığı belirtildi.

Ödemenin ise Türkiye Sağlık Bakanlığı Kuruluşu ile Sağlık Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altındaki “Koronavirüs ile Mücadele Projesi” hesabına mahsuben yapılacağı aktarıldı.