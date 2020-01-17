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Rum Meteoroloji Dairesi’nden ‘sarı alarm’

17 Ocak 2020
sağanak - yagmur-hava durumu

Rum Meteoroloji Dairesi, gece başlayan şiddetli yağışların öğlen 12.00’ye kadar süreceği konusunda uyarıda bulundu.

Rum Meteoroloji Dairesi gece saatlerinden başlayarak bu akşama kadar adayı etkileyecek şiddetli yağışlar nedeniyle ‘sarı alarm’ verdi.

Daire tarafından yapılan açıklamaya göre, özellikle 01.00’den saat 12.00’ye kadar olan sürede geçerli olacak.

Tahmini hava durumuna göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, adanın güney kıyılarını ve iç kesimleri etkileyecek ve yağışların altı saatlik bir süre içinde metrekareye 50 ml ulaşması bekleniyor.

Halka, yağış alan bölgelerde muhtemel su baskınları için uyanık olmaları ve sürücülere ıslak zemin ve kaygan yollar ve düşük görüş mesafesi nedeniyle dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.



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