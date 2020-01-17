Hava DurumuKıbrıs

fırtına ve sağanak yağmur uyarısı

17 Ocak 2020
sağanak yağmur

Meteoroloji Dairesi bazı bölgelerde sağanak yağışın beklendiğini, yer yer de fırtına görüleceğini duyurdu.

Kıbrıs Postası

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiye göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava çok bulutlu, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklıkları kıyı şeridinde 13-15 derece, iç kesimlerde ise 13-14 derece dolaylarında olacak.

“FIRTINA BEKLENİYOR”

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.



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