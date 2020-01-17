Evine balkondan girmeye çalışırken düşen genç hayatını kaybetti

Lefkoşa’da 13 Ocak günü ikametgahının anahtarını kaybettiği gerekçesi ile ikametgahına girebilmek için binanın balkonuna çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek yedi metre yükseklikten beton zemin düşerek ağır şekilde yaralanan ve yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulan Şükrü Alper Kaçmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 yaşında yaşamını yitirdi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin ‘yüksekten düşmeye bağlı kafa travması ve beyin kanaması’ sonucu olduğu tespit edildi.