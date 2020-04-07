Rogers’tan, mutlu haber

HP Milletvekili Jale Refik Rogers sosyal medya hesabı facebook üzerinden yaptığı açıklamada sevindirici bir haber paylaştı. Rogers, ” Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi olarak korona virüs salgınına ilişkin Avrupa Komisyonu ve UNDP ile yürüttüğümüz çalışmalar sonuç veriyor.” diyerek sağlık ekipmanlarının siparişinin verildiğini müjdeledi.

İşte o paylaşım ve ayrıntıları:

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi olarak korona virüs salgınına ilişkin Avrupa Komisyonu ve UNDP ile yürüttüğümüz çalışmalar sonuç veriyor.

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Cenk Soydan ve Çocuk Yoğun Bakım Uzman Doktoru Hakan Tekgüç ile yoğun bir şeklide sürdürdüğümüz ve Dünya Sağlık Örgütü acil ihtiyaçlar listesi ve kalite standartları ile uyumlu olarak sonlandırılan çalışmalar neticesinde UNDP tarafından Kişisel Koruyucu Ekipmanlar, 40 ventilator ve 20 monitor dahil Yoğun Bakım Üniteleri için ekipman temini, Covid-19 tanısal testlerini yürüten laboratuvar için biyokabin ve yaklaşık 5000 PCR kiti ve tedavide kullanılacak ilaçlar için siparişler verilmektedir. Ülkemize en kısa sürede ulaştırılmaları için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.