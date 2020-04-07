Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son rakamları açıkladı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’la ilgili son verileri açıkladı. Koca, son 24 satte, 76 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 892 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Koca, “Buna göre, Türkiye genelinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 725’e, pozitif vaka sayısı ise 34 bin 109’a ulaşti” dedi. “Hepimizin çabası herhangi birimiz içindir” diyen Koca, mücadelenin kapsamının genişlediğini, farklı ihtiyaçların ortaya çıktığını söyledi. ‘Toplum Bilimleri Kurulu’ adında yeni bir kurul oluşturulduğunu söyleyen Koca, “Bu kurul, aile ve bireyler için, neler yapılması konusunda öneriler sunacak. Bu kurul, Kovid-19 mücadelesinde, dünyada kurulan ilk Toplum Bilimleri Kurulu’dur. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.