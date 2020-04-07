Güney Kore’de coronayı yenen 51 kişi yeniden hastalandı

Çin’de başlayan corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına altında. Neredeyse bütün dünyaya yayılan virüs 1 milyon 350 binden fazla insana bulaştı. Hastalık nedeniyle 76 binden fazla insan da hayatını kaybetti. Corona virüs salgınını hızlı bir şekilde kontrol altına alan Güney Kore’den endişe verici bir haber geldi.

Ülkenin Daegu kentinde corona virüsü atlatıp hastaneden taburcu edilen kişilerde yeniden Covid-19’un tespit edildiği açıklandı. Yetkililer şimdiye kadar 51 kişinin yeniden hastalandığını duyurdu. Kore Hastalık Kontrol Merkezi’nde görev yapan araştırmacılar hastaların yeniden enfekte olmadıklarını düşünüyor. Doktorlar iyileşen hastaların hücrelerinde düşük seviyede virüs kaldığını ve bu virüslerin daha sonra yeniden aktifleştiğini aktardı.

Konuya ilişkin yorumda bulunan uzmanlar yeni sonuçların “yanlış pozitif” ya da ilk taburcuya neden olan testlerin “yanlış negatif” olabileceğini aktardı.

Ülkede şimdiye kadar 10 bin 331 corona virüs vakası tespit edildi. Hastaların 6 bin 694’ü iyileşirken 192 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

ÇİN’DE DE İYİLEŞENLER HASTALANMIŞTI

Salgının kaynağı Çin’deki Wuhan kentindeki doktor raporlarında, hastalığı yendiği belirtilen kişilerin yüzde 10’unda yeniden virüs semptomları görülmüştü.

Çin resmi televizyonundaki habere göre, ilk corona virüs vakasına tanı konulan Tongji Hastanesi’nden taburcu edilen 145 hastanın 5’inin corona virüs testi pozitif çıktı.

Çin resmi televizyonundaki habere göre, ilk corona virüs vakasına tanı konulan Tongji Hastanesi’nden taburcu edilen 145 hastanın 5’inin corona virüs testi pozitif çıktı.