ABD’ye modern korsanlık suçlaması

ABD, corona virüs tedarik pazarının gittikçe daha sıkışık hale gelmesiyle, corona virüsten korunmak ve tedavi amacıyla satın alınan maske, ventilatör ve diğer önemli tıbbi malzemelerin diğer ülkelere girişini engellemekle suçlanıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde devlet insanları Beyaz Saray tarafından sarf malzemeleri satın almak için kullanılan yöntemleri sorguluyor. Bu yöntemler arasında Alman polisine yönelik maskelerin gönderilmesini yönlendirmek ve orijinal satıcılara Fransa’ya büyük bir koruyucu ekipman sevkiyatını yasaklamak gibi şüpheli durumlar bulunuyor.

Öte yandan, Trump yönetimi söz konusu raporlara karşı sert bir itirazda bulunarak Politico’ya yaptığı açıklamada iddiaları “tamamen yanlış” olarak nitelendirdi.

ALMAN POLİSLERİ İÇİN VERİLEN MASKE SİPARİŞİNE EL KONULDU

Almanya geçen ay Berlin’deki polisler için Çin’den 200 bin adet N95 maskesi sipariş etti. Ancak, Alman yetkililerin bildirdiğine göre maskelere Tayland aktarmasında el konuldu ve 3 Nisan’da ABD’ye yönlendirildi. Maskelerin ABD’li bir üretici olan 3M firması tarafından gönderildiği belirtildi, ancak şirketin bunu reddettmesinin ardından maskeleri kimin ürettiğini netleştirmek için çalışıldığı aktarıldı.

“ABD MODERN KORSANLIK YAPIYOR VE HALA VAHŞİ BATI YÖNTEMLERİ KULLANIYOR”

Berlin eyaletinin İçişleri Bakanı Andreas Geisel, Financial Times’a verdiği demeçte durumu “modern bir korsanlık” eylemi olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı: “Atlantik ötesi ortaklarla uzlaşmanın bir yolu yok, küresel kriz zamanlarında bile vahşi batı yöntemleri olmamalı”

“FRANSA’NIN VERDİĞİNİN ÜÇ KATINI ÖDEDİLER”

Aynı gün, Fransız yetkililer son anda Çin’den gelen bir maske siparişinin iptal olduğu iddia ettiler. Guardian’ın haberine göre, ABD’li yetkililer, Fransa’nın verdiği paranın 3 katınını vererek Shangay’dan havalanan kargo uçağını ABD’ye yönlendirdi.

“ABD PASTANIN ÜZERİNDEKİ KREMA”

Fransa GrandEst Bölge Konseyi başkanı Jean Rottner, RTL radyosuna alıcıları tam olarak tanımlayamasa da başka bir Fransız yetkili grubun ABD hükümeti için hareket ettiğini söyledi.

Fransız politikacı Rénaud Muselier ise konuyla ilişkili BFMTV kanalına yaptığı açıklamada “ABD pastanın üzerindeki krema, asfalttaki yükün fiyatının üç katını ödeyen yabancı bir ülke var” dedi.

Buna karşılık, üst düzey bir ABD idare yetkilisi AFP’ye şunları söyledi: “ABD hükümeti Çin’den Fransa’ya teslim edilmek üzere hazırlanan herhangi bir maske satın almadı. Bu iddialar doğru değil”

“BAĞIŞLANAN 20 VENTİLATÖRÜ GASP ETTİLER”

Karayip ülkesi Barbados’da Sağlık Bakanı, Teğmen Col Jeffrey Bostic, dün yaptığı basın toplantısında ülkeye bağışlanan 20 ventilatöre ABD’li yetkililer tarafından el konulduğunu söyledi. “Bize bağışlanan ventilatörler ABD’de ele geçirildi. Belki parasını bağış yapanlara ödediler ama sonuç olarak onları gasp ettiler. Ancak hatırlatmak isterim ki, ventilatörler bugün dünyanın en çok talep gören ürünlerden biridir ve Barbados dünyanın dört bir yanındaki diğer 203 ülke ve bölge ile mümkün olduğunca çok sayıda ekipman temin etmek için güreş yapmakta.”

New York Times’a göre, 6 Nisan itibariyle Barbados’un 56 onaylanmış corona virüs vakası vardı ve hafta sonu ülkede ilk ölümün kaydedildi.

BREZİLYA’NIN VERDİĞİ SİPARİŞ ABD’YE ÖNCELİK TANINARAK ERTELENDİ

Brezilya’nın Çin’den verdiği medikal ürün siparişi, ABD’nin aynı ürünleri kendisine almak için 20 kargo uçağı göndermesinin ardından ertelendi.

Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajında, “Sağlık malzemesi arz edebilmemiz için yapmamız gereken satın alımların birçoğu düştü”

Reuters’e göre, Brezilya 2 Nisan’da temel tıbbi ekipman için 1,2 milyar real (228 milyon $) tutarında sipariş vermeyi başardı, ancak ürünlerin 30 gün boyunca teslim edilmeyeceğini bildirdi.

ABD’Lİ ŞİRKET İDDİALARI DOĞRULADI

Diğer taraftan, Çin’de üretim yapan ABD’li imalat şirketi 3M, 3 Nisan’da Trump yönetiminin Kanada ve Latin Amerika’ya ventilatör ihracı durdurmasını emrettiğini doğruladı.

KANADA BAŞBAKANI: ABD BÜYÜK BİR HATA YAPTI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Amerikalıların tıbbi ürünler de dahil olmak üzere temel mal ve hizmetler ticaretini sınırlarımız boyunca tıkanıklık yaratması onlar için büyük bir hata oldu” ifadelerini kullandı.

Ancak 6 Nisan Pazartesi günü Trump yönetimi fikrini değiştirdi ve 3M’in ABD yapımı solunum cihazlarını Kanada’ya ve Latin Amerika’ya ihraç etmeye devam edeceğini açıkladı.

Guardian’da yer alan habere göre, 3M CEO’su Mike Roman yaptığı yazılı açıklamada “Başkan Trump’a ve yönetime liderlik ve işbirlikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu ithalat, şu anda ABD için şu anda bir ayda ürettiğimiz 35 milyon N95 maskesini diğer ülkelere de göndermemizi sağlayacak.”

“İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ”

Öte yandan, Trump yönetimi ekipman temini için sadece uygun kanalları kullandığını belirterek herhangi bir yanlış yapmadıklarını açıkladı. Kimliği açıklanmayan üst düzey bir yetkili Politico’ya ABD’ye yöneltilen suistimal raporlarının “tamamen yanlış” olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Yurtiçinde çok miktarda malzeme üretiyoruz ve yurtdışından ihtiyaçlarımızı karşılamak için uygun kanallar üzerinden çalışıyoruz.”