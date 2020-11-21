Pandemiye özel Noel şarkısı hazırlayan Robbie Williams’tan Noel Baba’ya sosyal mesafe çağrısı

Robbie Williams, koronavirüs çağında bayram döneminde hayatta kalmaya çalışmakla ilgili bir Noel şarkısı çıkardı.

“Can’t Stop Christmas” (Noel’i Durduramazsınız) başlıklı parça herkesin ne kadar “sefil bir yıl” geçirdiğini ve insanların “sanki savaştaymışız gibi hissettiğini” anlatıyor.

Sonrasında Williams, Noel’de ailelerin buluşmasına izin verilip verilmeyeceğini şöyle sorguluyor:

Merak ediyorum kim karar verecek/ ‘Auld Lang Syne’ı (sevilen bir Noel şarkısı -çn.) söyleyip söyleyemeyeceğimizi.

Öte yandan koro, “hiçbir şeyin” Noel’i durdurmayacağını belirten bir toplanma çağrısını seslendirirken Williams şunları söylüyor:

Bu dönemi elimizden alamazsınız / Şarabı alıp götüremeyeceğiniz gibi / Noel Baba kızağında/ Ama şimdi iki metre var arada.

Şarkı boyunca küresel salgına başka atıflarda da bulunuluyor, Williams dilek listesine “çorap ve dezenfektan” yazacağını söylerken koro içinde bulunduğumuz distopik zamandan şöyle bahsediyor:

Hadi Noel Baba’ya yalan söyleyelim/ Ona yıl 1984 diyelim.

“Can’t Stop Christmas” parçası, Williams’ın Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum ve hatta Tyson Fury ile düetler içeren 2019 tarihli albümü The Christmas Present’ın (Noel Hediyesi) yeni versiyonunda yer alacak.

Williams’ı bir yılbaşı arifesi performansı sırasında el dezenfektanı kullanırken gösteren 2017 tarihli bir internet mimi, bu sene küresel salgın döneminde tekrar tedavüle girmişti.