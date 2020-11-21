Afrika’da sırtlanlar, uyuyan adamı kulübesinden alıp parçaladı

Afrika’nın Zimbabwe ülkesindeki vahşi sırtlanlar, Chirumanzu bölgesindeki kulübede yaşayan bir adamın gece evine girdi.

87 yaşındaki Tendai Maseka’ya pazartesi günü uykusundayken saldıran sırtlanlar, adamı yaklaşık 300 metre dışarı sürükledi.

Maseka’nın cansız bedeni ertesi gün köylüler tarafından bulunduğuda, vücudunun belden aşağısı yok olmuştu.

Maseka’nın cenazesi perşembe günü toprağa verildi.

Zimbabwe Parklar ve Vahşi Yaşam Yönetimi İdaresi’nden Tinashe Farawo, “Olay yerinde sürüklenme ve sırtlan izleri görülüyor” dedi.

Aynı sırtlanların bölgedeki keçi ve sığırlara da birkaç kez saldırdığı belirtildi.

Zimbabwe Parklar ve Vahşi Yaşam Yönetimi İdaresi, sırtlanları avlayarak “etkisiz hale” getirmek için arama başlatı.

Köy sakinleri, hayvanlar yakalanana kadar geceleri dışarı çıkmamaları, kapı ve pencerelerini sıkıca kapamaları konusunda uyarıldı.

Farawo, sırtlan saldırılarına yılın bu döneminde sık rastlandığını ifade etti.

Yetkili, sırtlanların iklimin kurak olduğu zamanlarda yemek ve su bulmak için yerleşim yerlerine geldiğini söyledi.

Farawo, “Bu olayla birlikte, vahşi yaşamdan gelen saldırılardan ötürü yaşanan can kaybı 60’a yükseldi” dedi.

Yetkiliye göre 60 vakadan yarısında saldırı filler tarafından, en az üçünde de aslanlar tarafından düzenlendi.

Farawo, 2019’da da meyve toplamak için dışarı çıkan ikiz kardeşlerin sırtlanların saldırısı sonucunda öldüğünü de hatırlattı.