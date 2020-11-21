Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz’i kovdu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Masterchef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz’i sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle yarışmadan ilişiğinin kesildiğini açıkladı. Deniz, sosyal medya hesabından Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Ali Koç’a ağır hakaretlerde bulunduğu ortaya çıktı
Masterchef yarışmasıyla Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyada Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle tepki gördü. TV8’de yayınlanan programın yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz’in Masterchef’le ilişiği kesildi.
ACUN, SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir” dedi.