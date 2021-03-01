Değirmenlik bölgesi sakinlerinden sevilen insan Rifat Uluçınar hayatını kaybetti.
Değirmenlik bölgesi sakinlerinden sevilen insan Rifat Uluçınar hayatını kaybetti. Uluçınar’ın ölümü Değirmenlik bölgesinde büyük üzüntü yarattı. Üzücü haberi Değirmenlik Belediyesi yayınladığı başsağlığı ile duyurdu…
BAŞSAĞLIĞI…
DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN DEĞİRMENLİK KÖYÜNDE İKAMET EDEN BELEDİYE PERSONELİMİZ MUSTAFA ULUÇINAR’IN BABASI, KIYMETLİ BÜYÜĞÜMÜZ RİFAT ULUÇINAR’IN VEFATINI ÖĞRENMİŞ OLMANIN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ.
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET, TÜM AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
DEĞİRMENLİK BELEDİYE BAŞKANI
ALİ KARAVEZİRLER
MECLİS ÜYELERİ VE TÜM ÇALIŞANLAR