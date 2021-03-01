Kola kutusundaki DNA 40 yıllık cinayeti aydınlatabilir

Kola kutusundan alınan DNA ABD’nin Colorado eyaletindeki polislerin 40 yıllık bir cinayet vakasını çözmesine yardım edebileceği bir habere konu oldu.

Genetik soybilim adı verilen alandaki görece yeni bir teknoloji, 40 yıldan uzun süre önce Colorada eyaletinin Cherry Hills bölgesindeki bir suç mahalindeki vanilya aromalı kola kutusundan alınan sürüntüyü şüpheliyle ilişkilendirmek için kullanıldı.

Şüphelinin DNA’sındaki ipuçları, cinayet vakasını çözmek için FBI’yla birlikte çalışan eski Denver başsavcısı Mitch Morrissey’in kurduğu United Data Connect şirketine ait bir veritabanında genetik bilgileri saklanan aile üyeleriyle eşleştirildi.

9 News’e göre, Ağustos 1981’de Sylvia Quayle’yi iddiaya göre öldürdüğünden bu yana 40 yıldır sıradan bir yaşam sürdüğü öğrenilen David Anderson, şimdi cinayet suçlamasıyla yargılanacak.

Quayle’nin öldürülmeden önce Colorado eyaletinin Cherry Hills bölgesindeki evinde cinsel saldırıya uğradığı ve bıçaklandığı ifade ediliyor.

Kurbanın cesedi babası tarafından bulunurken, aktarılanlara göre birkaç tırnağı kırılmıştı ve kanla kaplıydı. Polise göre kırmızı işaretler “parmakların şekliyle uyumlu” görünüyordu.

Yetkililer, yeni genetik soybilim teknolojisini kullanan bu son kanıta kadar cinayet vakasının ayrıntılarındaki parçaları bir araya getirmek için onlarca yıl harcadı ve başarısız oldu.

Cherry Hills polis amiri Michelle Tovrea, bir basın toplantısında şunları söyledi:

Bu bir yolculuk oldu ve ardından Jo’yu tanımak, küçük kız kardeş olmayı ve Sylvia’nın onun için ne anlama geldiğini kavramak. Bu bir miktar nefes kesiciydi.

Tovrea sözlerini şöyle sürdürdü:

Sylvia’nın kız kardeşi ve ailesi mezar taşına ‘Görülen bir güzellik asla unutulmaz.’ alıntısını kazıttı, ne kadar güzel bir kişi olduğunu hatırlatmak için çok uygun.

Morrisesy şunları ekledi:

Kendimi bu yaşlardaki genç bir kadının babası olarak, böyle bir yas tutarken düşünemiyorum.

Ve biliyorum burada değil ve benim için bu 40 yıllık cinayet vakalarını çözmenin en zor kısmı (…) yanıtlar arayan bazı kişiler, ihtiyaç duydukları konuya son vermeyi elde edemiyor çünkü göçmüş oluyorlar.

CBS Denver‘e göre, Anderson bu ayın başında tutuklanmasının ardından 1981’de geçerli olan yasalar ışığında yargılanacak.

Eğer iki kere birinci derece cinayetten cezaya çarptırılırsa Anderson’ı 20 yıl sonra şartlı tahliye hakkı kazanma ihtimali bulunan müebbet hapis cezası bekliyor.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

https://www.independent.co.uk/news/world/americas

Independent Türkçe için çeviren: Umut Can Yıldız