İnsan bağırsağında daha önce bilinmeyen 70 binden fazla virüs tespit edildi

Araştırmacılar, insan bağırsağında yaşayan ve oradaki bakterileri enfekte eden 142 bin 809 virüs tespit etti. Bunların 70 binden fazlasının daha önce bilinmediğini açıklanırken söz konusu virüslerin insan vücuduna etkisi gizemini koruyor.

İnsan bağırsağı, son derece biyolojik çeşitlilik içeren bir ortam. Zira bakterilerle birlikte bunları enfekte edebilen bakteriyofaj adlı virüsler de burada yaşıyor. Bakteri, virüsler ve diğer mikroorganizmaların bulunduğu bu topluluğa bağırsak mikrobiyomu deniyor.

Live Science’ın haberine göre, bağırsak mikrobiyomu sindirim ve bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynuyor. Ancak yapılan çalışmalar, bu organdaki mikroplarda yaşanan dengesizliklerin karaciğer hastalıkları, obezite ve alerjiyle bağlantısı olduğunu da göstermişti.

Bunlara rağmen mikrobiyom hakkında çok az bilgi mevcut ve yapılan önceki araştırmalar, tespit edilmesi daha kolay olan bağırsak bakterilerine odaklanmıştı.

Birleşik Krallık’taki Wellcome Sanger Enstitüsü ve Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü’nden araştırmacılar, hakemli bilimsel dergi Cell’de yayımlanan araştırmada bu virüsleri tanımlamak için metagenomik adı verilen bir yöntem kullandı.

Bu yöntem, mikrop topluluğundaki bütün genetik materyalin birlikte analiz edilmesini ve ardından tespit edilen dizilemelerin belirli türlere göre haritalandırılmasından meydana geliyor.

28 ülkeden toplanan 28 binden fazla mikrobiyom örneğini analiz eden bilim insanları, insan bağırsağında yaşayan 140 binden fazla virüs türünün genomlarını ortaya çıkardı. Bununla birlikte, tek bir kişinin bu türlerin yalnızca bir kısmını taşıyabildiği vurgulandı.

Bağırsakta birçok virüs türü yaşıyor. Ancak uzmanlar bahsi geçen araştırmada bakterileri enfekte edebilen bakteriyofaj adlı virüslere odaklandı. Araştırmanın başyazarı Luis Camarillo-Guerrero bu durumu şöyle açıkladı:

(Çünkü) Bakteriyofajların insan sağlığındaki rolünü hala anlamaya çalışıyoruz. Bunların büyük çoğunluğunun bize zarar vermediğini ve vücut mikrobiyotamızın ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemek muhtemelen güvenli.

Bakteriyofajlar bağırsak mikrobiyomunda önemli görevler üstlenebiliyor. Örneğin bakteriyel konakçılarına avantajlı özellikler sağlayabiliyor ve bu bakterilerin evrimleşmesini etkileyebiliyor. Zira Camarillo-Guerrero da “Bakteri toplulukları bağırsağımızın kritik bir bileşeni. Bu yüzden bakteriyofajların bağırsağımızdaki sağlıklı bir denge kurulmasında kilit bir rol üstlendiğini düşünmek zor değil” dedi.