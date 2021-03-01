Girne Düşünce Derneği Başkanı Ziya Tüzel, gazetecilere yönelik baskıları kınadı

Girne Düşünce Derneği , gazetecilere yönelik baskıları kınadı. Girne Düşünce Derneği Başkanı Ziya Tüzel’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“İster medya patronlarından gelsin, ister siyasi iktidardan gelsin, basın çalışanlarımıza ve gazetecilerimize yönelik yapılan tüm baskı ve saldırıları kabul etmiyoruz ve Özgür Kıbrıs Türk Basını’nın yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Bazı Siyasi Parti liderlerinin veya hükümette bulunanların, gazetecilerimize yönelik yaptığı baskı ve sindirme kabul edilemezdir. Kıbrıs Türk Halkı için haber alma hakkını yerine getiren basın yayın organlarımızda çalışanlarımızın özgür çalışma ortamlarının ellerinden alınmasına müsaade etmeyeceğiz. “Siz bana işimi öğretemezsiniz” cümlesi özgür Kıbrıs Türk Basını adına gurumuz olmuştur. Medya patronu olabilirsiniz ancak medya çalışanlarının sahibi olamazsınız, düşüncelerine engel koyamazsınız. Kıbrıs Türk Basını çalışanlarına her istediğinizi söyleme hakkını kimse sizlere vermez. Kıbrıs Türk Basını hiçbir dönemde medya sahiplerinin boyunduruğuna girmemiştir. Medyanın iktidarı veya muhalefeti yoktur. Benim gibi düşünmeyene her isteğinizi söyleme hakkını size kimse vermez. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliğinin 1 Mart pazartesi günü yapacağı “Mesleğimiz Onurumuz, Gücümüz Kalemimiz” dir yürüyüşüne desteğimiz tamdır. Girne Düşünce Derneği olarak bir kez daha yinelemek isteriz ki Özgür Basın Vazgeçilmezimizdir.