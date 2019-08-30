Sanat

Reynmen, Türkiye A Milli Basketbol Takımı için şarkı yaptı

30 Ağustos 2019

‘Reynmen’ olarak bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası öncesinde Türkiye Milli Takım’ın resmi sponsoru Petlas için bir şarkı yaptı.

Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarıyla uzun süre gündemde kalan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası öncesinde Milli Takım’ın resmi sponsoru Petlas için bir şarkı yaptı.

El Ele isimli şarkının sözlerini Efe Uygaç yazdığı, müziğinde ise Hürkan Hugola Gugen imzası bulunuyor. Şarkı YouTube’da kısa sürede 500 bin izlendi.

El Ele isimli şarkının sözleri şöyle:

“Dağları taşları izbe yamaçları

En sert kışları aştık geldik

Yerlere göklere puslu denizlere

Sığmadık engine taştık geldik

Dertleri aşkları nice gözyaşları

Hepsini geride bıraktık geldik

Kırmızı akları onca savaşları

Hepsini tarihe yazdık geldik

Bir kere on kere yüz kere bin kere El ele el ele Türkiye

Bir kere on kere yüz kere bin kere El ele el ele Türkiye.”

 

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