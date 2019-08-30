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Bulut Akacan sanal bahisten tutuklandı

30 Ağustos 2019
Bulut Akacan
Bulut Akacan

İş insanı Bulut Akacan dün gerçekleştirilen sanal bet operasyonu sonrası tutuklandı.

Girne’de FEO ELEGANCE sitesinde dün yapılan Sanal Bet operasyonunda Bulut Akacan’ın dayısı Okan Erdoğan ve personeli 10 kişinin ardından Bulut Akacan da tutuklanarak ifadesi alınmak üzere Lefkoşa’daki Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Sanal Bet operasyonu ile ilgili tutuklanan ve ifadesi alınan Bulut Akacan yarın mahkemeye çıkartılacak.

10 kişi mahkemeye çıkarıldı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından Girne’de düzenlenen operasyon sonucu yasa dışı bahis sitelerine call-center hizmeti vererek bahis ve kumar oynattığı tespit edilen Okan Erdoğan, Gizem Paralı, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Batuhan Çetinyürek, Baran Arda, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, Hukuk Dairesi’nden alınan yazı ışığında 29 Ağustos Perşembe günü, FEO Elegance sitesinde bulunan bir dairede mahkeme emri üzerine arama yapıldığını söyledi.

Suiçmez, operasyon sonucu 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici, hard disk, 1 adet USB ve birçok dokümanın emare alındığını kaydetti.

İkinci vardiya aranıyor

Polis, yapılan soruşturmada sanal bet olayının iki vardiya halinde yürütüldüğünü, ikinci vardiyanın arandığını söyledi.

Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, zanlı Ademoğlulları’nın ise bir başka apartmanda yakalandığını, tasarufunda 94 bin 200 TL bulunduğunu, parayı ailesinin gönderdiğini ancak hafta sonu olması nedeniyle bankalardan inceleme yapamadıklarını söyledi.

Meselenin yeni başladığına dikkat çeken Suiçmez, aranan iki önemli şahsın olduğunu,yeni adresler tespit edidiğini, incelenmesi gereken emareler olduğunu belirterek zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme  talebi kabul etti.

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