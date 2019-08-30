Dünya

Paris ve Brüksel saldırılarını gerçekleştirdiğinden şüphelenilen IŞİD militanı ‘Palaç’ yakalandı

30 Ağustos 2019

Suriyeli Kürtlerin, IŞİD’in önemli militanlarından ‘Palaç’ lakaplı Anuar Hadduşi’yi esir aldığı belirtildi.

De Morgen gazetesinin haberine göre IŞİD’in önde gelen isimlerinden Anuar Hadduşi, Rakka’da Suriyeli Kürtler tarafından esir alındı. 

Ebu Süleyman Belgiki adıyla da bilinen ve daha sonra ‘Palaç’ takma adını alan Hadduşi’nin yüzden fazla sivilin katlinde parmağı olduğundan şüphe ediliyor.

De Morgen, Hadduşi’nin eşi Julie Maes ile birlikte yakalandığını ve şu anda Demokratik Suriye Güçleri’ne ait bir hapishanede tutulduğunu yazdı.

Belçika Federal Savcılığı, Hadduşi’nin Paris ve Brüksel’deki terör saldırılarının finansmanını gerçekleştirdiğinden de şüpheleniyor.

Hadduşi’nin Suriye, Belçika ya da Fransa’da yargılanması bekleniyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türk büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

30 Ağustos 2019

AB’den Trump’ın Ruhani ile görüşme isteğine destek

30 Ağustos 2019
Donald Trump

Trump: Dolar güç kazanıyor, FED hiçbir şey yapmıyor

30 Ağustos 2019

Malezya Türk öğretmeni sınır dışı etti

30 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı