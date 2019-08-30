Paris ve Brüksel saldırılarını gerçekleştirdiğinden şüphelenilen IŞİD militanı ‘Palaç’ yakalandı

De Morgen gazetesinin haberine göre IŞİD’in önde gelen isimlerinden Anuar Hadduşi, Rakka’da Suriyeli Kürtler tarafından esir alındı.

Ebu Süleyman Belgiki adıyla da bilinen ve daha sonra ‘Palaç’ takma adını alan Hadduşi’nin yüzden fazla sivilin katlinde parmağı olduğundan şüphe ediliyor.

De Morgen, Hadduşi’nin eşi Julie Maes ile birlikte yakalandığını ve şu anda Demokratik Suriye Güçleri’ne ait bir hapishanede tutulduğunu yazdı.

Belçika Federal Savcılığı, Hadduşi’nin Paris ve Brüksel’deki terör saldırılarının finansmanını gerçekleştirdiğinden de şüpheleniyor.

Hadduşi’nin Suriye, Belçika ya da Fransa’da yargılanması bekleniyor.