Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türk büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

30 Ağustos 2019

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i bakanlığa çağırarak, son günlerde artan mülteci akını hakkında görüştü. 

Dendias, Özügergin ile bakanlıkta bir görüşme yaptı.Yerel basına göre Bakan Dendias, Atina’nın son günlerde artan mülteci akını sebebi ile memnuniyetsiz olduğunu dile getirdi.

Bakan Dendias’ın Büyükelçi Özügergin’e Türkiye’nin AB ile 2016’daki mülteci anlaşmasını hatırlattığı kaydedildi.

Görüşmede Büyükelçi Özügergin’in Türkiye’nin 2016 anlaşmasına uyduğunu ve şartları yerine getirdiğini kaydettiği ve görüşme hakkındaki bilgiyi Ankara’ya ileteceğini söylediği öğrenildi.

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