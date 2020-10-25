FutbolManşetSpor

Racioğlu ve Karataç dünya şampiyonu

25 Ekim 2020
çocuk fitness şampiyonu





Şengül Karataç ve Yasmin Racioğlu yaş kategorilerinde Dünya Çocuk Fitness Şampiyonu oldular

Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası için Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta bulunan KKTC Çocuk Fitness Milli Takımı sporcuları elde ettikleri başarılarla tarih yazarak ülkemizi gururlandırdılar.

10 yaş kategorisinde Şengül Karataç ve 15 Yaş kategorisinde Yasmin Racioğlu  DÜNYA ŞAMPİYONU oldular.

Sporcuların Dereceleri:

Şengül Karataç→10 Yaş:DÜNYA ŞAMPİYONU

Aren MustafaTantura→10 Yaş:Dünya  3.

Su Öz→11 Yaş: Dünya 5.

Ülfet Tomak→13 Yaş:Dünya 8.

Sevim Yağmur Koç→14 Yaş:Dünya 6.

Nehir Özerkan→15 Yaş:Dünya 5.

Yasmin Racioglu→15 Yaş:DÜNYA ŞAMPiYONU

 







25 Ekim 2020

Başa dön tuşu