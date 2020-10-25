Racioğlu ve Karataç dünya şampiyonu

Şengül Karataç ve Yasmin Racioğlu yaş kategorilerinde Dünya Çocuk Fitness Şampiyonu oldular
Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası için Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta bulunan KKTC Çocuk Fitness Milli Takımı sporcuları elde ettikleri başarılarla tarih yazarak ülkemizi gururlandırdılar.
10 yaş kategorisinde Şengül Karataç ve 15 Yaş kategorisinde Yasmin Racioğlu DÜNYA ŞAMPİYONU oldular.
Sporcuların Dereceleri:
Şengül Karataç→10 Yaş:DÜNYA ŞAMPİYONU
Aren MustafaTantura→10 Yaş:Dünya 3.
Su Öz→11 Yaş: Dünya 5.
Ülfet Tomak→13 Yaş:Dünya 8.
Sevim Yağmur Koç→14 Yaş:Dünya 6.
Nehir Özerkan→15 Yaş:Dünya 5.
Yasmin Racioglu→15 Yaş:DÜNYA ŞAMPiYONU