Ajax çıldırdı: 0-13

Kırmızı beyazlı takım, maçın ilk yarısını 4-0 önde kapattı. İkinci yarıda gollere kaldığı yerden devam eden Ajax, mücadeleyi 13-0 kazandı.

Maçın 59. dakikasında ev sahibi Venlo’da Christiaan Kum direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Ajax’ın 19 yaşındaki forveti Lassina Traore, karşılaşmada 5 gol kaydetti.

Ajax’ın golleri 12 ve 57’de Ekkelenkamp, 17, 32, 54, 65 ve 57’de Traore, 45’te Tadic, 55’te Antony, 59’da Blind, 74’te ve 76’da Huntelaar‘dan geldi.

Bu sonuçla Ajax, kendisine ait iki rekoru geliştirdi. Bir Eredivisie maçında en fazla gol atan takım olan Ajax, lig tarihinin en farklı galibiyetini de elde etti.

Ajax’ın Vitesse’i 12-1 yendiği 1971-72 sezonundan bu yana iki rekor da kırılamıyordu.