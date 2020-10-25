Tatar, ilk yurtdışı ziyaretini yarın Türkiye’ye yapacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye Cumhuriyeti’ne yapacak…
Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak yarın Türkiye’ye gidecek…
Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim 2020 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir” denildi…
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkileri; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.