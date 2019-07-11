Qualcomm 215 tanıtıldı! Şarj etme hızını ikiye katlıyor. 2 serisinin yeni üyesi Qualcomm 215; 64-bit işlemci, çift ISP desteği ve bir günden fazla dayanan pil ömrüyle tasarlandı.

Platformun şarj etme hızı da yüzde 75 daha yüksek Qualcomm Technologies Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Kedar Kondap platformla ilgili olarak “64-bit işlemci ve çift ISP ile, Qualcomm 215 Mobil Platform tüm mobil endüstrinin gelişimi açısından bir kilometre taşı. Kitlesel pazar cihazları için çıtayı yükseltiyoruz ve 2 serisinde daha önce mümkün olmayan deneyimleri sağlıyoruz” dedi.

5 GÜNDEN FAZLA ARALIKSIZ MÜZİK ÇALMAK MÜMKÜN

Qualcomm 215 önceki nesle göre yüzde 50 iyileştirilmiş işlemci performansı sunuyor. 2 serisindeki ilk 24 bit işlemci performansında önemli bir fark yaratıyor ve modern 64 bit uygulama desteğiyle daha iyi cihaz dayanıklılığı sunuyor. Entegre edilen Qualcomm Hexagon dijital işlemci (DSP) sayesinde dayanıklı bir performans sunan platform ile 5 günden fazla aralıksız müzik çalabiliyor. Qualcomm Adreno 380 grafik işlemci ve ekran teknolojisi ise 10 saatten fazla video oynatılmasını mümkün hale getiriyor. Quick Charge desteği sayesinde geleneksel uygulamalara kıyasla yüzde 75 daha hızlı şarj edebilirken daha düşük güç ve ısı çıkışına sahip. Ayrıca şarj etme süresini performansından hiçbir ödün vermeden başarıyor.

DAHA DETAYLI FOTOĞRAFLAR, DAHA NET GRAFİKLER

Qualcomm 215, 2 serisinde bir ilk olan çift ISP özelliğiyle çift kamera desteği sunuyor. Üçüncü parti ekosistemin desteğiyle çift kameralar optik zum ve derinlik algılama özellikleriyle gelişmiş, zengin detaylı fotoğraf sonuçları veriyor. 13 megapiksele kadar görüntüyü yakalayabilen Qualcomm 215 aynı zamanda 2 serisinde ilk kez HD+ çözünürlük de sunuyor. Bu sayede kullanıcılar daha fazla içeriğe bakabilecek, daha fazla izleyebilecek ve daha iyi bir ‘çok yönlü görme’ deneyimi yaşayabilecek. Adreno 308 grafik işlemci sayesinde de Qualcomm 215 bir önceki nesle göre yüzde 28 iyileştirilmiş oyun performansı sunarak günlük oyunlarda net grafikler sunuyor.

Evde ya da dışarıda üst düzey hücresel bağlantı için Qualcomm 215, entegre Snapdragon X5 modemle LTE Kategori 4 desteği sunuyor. Bununla birlikte daha iyi bir veri hızı için Carrier Aggregation desteğiyle indirme hızlarını 150 Mbps’ye çıkarıyor. Qualcomm 215 aynı zamanda 2 serisinde ultra HD sesli arama özelliğine sahip ilk platform olma özelliğine sahip. Çift SIM ve çift Voice-over-LTE (VoLTE) ile birden çok SIM kullanımını mümkün kılarak kesişen yüksek kaliteli 4G LTE ses ve veri sağlıyor.

Qualcomm 215 Mobil Platform’un 2 serisindeki özellikler şöyle…

64-bit işlemci

Çift ISP

13 MP’e kadar fotoğraf yakalama

Full HD 1080p video kalitesi

HD+ çözünürlüklü ekran desteği

Hexagon dijital sinyal işlemcisi ve sensör işlemcisi

Çift SIM ve çift VoLTE desteği

EVS sesli aramalar

Wi-Fi 802.11ac

Android’de NFC ödemelere destek