Mars yolcularına 3D yazıcıdan nakil yapılacak

Bilim insanlarının gündemini fazlasıyla meşgul eden Mars, yakın gelecekte insanlığın ayak basabildiği bir gezegen olacak.

Bu kapsamda Mars’a gidecek yolcuların sağlık durumlarını ve yaşam döngüsünü hesaplayan bilim insanları, 3 boyutlu yazıcıların kemik ve canlı doku basabilmesinin yolunu açtı.

Uzay görevlerinde meydana gelebilecek kaza ve yaralanmalara müdahale dünyada olduğu gibi kolay olmadığından bilim insanları bir süredir yeni bir yöntem araştırıyor.

Özellikle uzun soluklu uzay yolculukları söz konusu olduğunda astronotların yaralanması durumunda tekrar dünyaya geri dönüp tedavi edilmesi mümkün olmayabilir.

Dresden Teknik Üniversitesi’de çalışan bir grup bilim insanı ise önemli bir gelişmeye imza attı. 3 boyutlu yazıcılardan yararlanan uzmanlar, kemik ve deri dokusunu bu yazıcılardan elde etmeyi başardı.

Henüz prototip aşamasında olan yeni teknoloji, özellikle insan vücudunun yavaş iyileşme sürecini hızlandırmayı mümkün hale getirecek.

Konuyla ilgili demeç veren ESA (Avrupa Uzay Ajansı) yetkilisi Tommaso Ghidini, yanık vakalarında farklı birinden alınan dokunun alınan kişide kalıcı yara oluşturabilme ihtimalinin bulunduğunu belirtirken, üç boyutlu yazıcıdan çıkarılan biyobaskı yaptıklarını kaydetti.