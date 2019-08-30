Pro Beach heyecanı başlıyor

Voleybolda TVF Pro Beach Tour 6. Zafer Kupası için geri sayım başladı

Voleybol da gözler bu kez Türkiye Voleybol Federasyonu Pro Beach Tour 6. Zafer Kupası Etabına çevrildi. Türkiye Voleybol Federasyonu ile KKTC Voleybol Federasyonu işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan Şampiyonanın bu yıl 6.’Sı düzenlenecek.

Lefkoşa Beach Volley Arena da gerçekleştirilecek olan Pro Beach Tour 6. Zafer Kupası 3 Eylül’de başlayacak. Organizasyonun ilk gününde grublarda eleme müsabakaları oynanacak. 4 Eylül’de kadınlar ve erkekler yarı final karşılaşmaları, üçüncülük ve final karşılaşmaları ile organizasyon tamamlanacak. Organizasyon 2 Eylül’de saat 17.30 da ilk smaçlar ile başlaycak. Müsabakalar gece saat 12.00 ye kadar devam edecek.

Daha önceki yıllarda 5 kez gerçekleştirilen Zafer Kupası Etabı organizasyounu için hazırlıklar devam ediyor. Ülkemizin plaj voleybolunda önemli isimleri olan Buğra, Merve, Aliosman, Osman ve Umut gibi sporcularımızında yer alacağı organizasyonda Türkiye ‘nin önemli sporcuları da katılacak. Ülkemizeden 10, Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan 4 hakemin görev alacağı organizasyon 4 Eylül gecesi saat 20.30 da erkek, 21.30 da da oynanacak kadın finali ile tamamlanacak. Organizasyon sonrasında düzenlenecek törenle derceye girecek takımlara ödülleri takdim edeilecek.

Hakemlerimiz seminerde

28-30 Ağustos tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Türkiye Voleybol Fedrasyonu Gözlemci ve Hakem Seminerine katılan KKTC Voleybol Federasyonu üst düzey hakemlerimizden Sedat Kılıç ve Haşmet Merter seminerde ter döküyor. 2 gündür devam eden seminerde voleybol da son değişiklikler ve uygulamlardaki kararlar üzerinde verilen eğitim bugün sona erecek.