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Pro Beach heyecanı başlıyor

30 Ağustos 2019

Voleybolda TVF  Pro Beach Tour  6. Zafer Kupası için geri sayım başladı

Voleybol da gözler bu kez Türkiye Voleybol Federasyonu Pro Beach Tour 6. Zafer Kupası Etabına çevrildi.  Türkiye Voleybol Federasyonu ile KKTC Voleybol Federasyonu işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan Şampiyonanın bu yıl 6.’Sı düzenlenecek.

Lefkoşa Beach Volley Arena da gerçekleştirilecek olan Pro Beach Tour 6. Zafer Kupası 3 Eylül’de başlayacak. Organizasyonun ilk gününde grublarda eleme müsabakaları oynanacak.  4 Eylül’de kadınlar ve erkekler yarı final karşılaşmaları, üçüncülük ve  final karşılaşmaları ile organizasyon  tamamlanacak.  Organizasyon 2 Eylül’de  saat 17.30  da ilk smaçlar ile başlaycak.  Müsabakalar gece  saat 12.00 ye kadar devam edecek.

Daha önceki yıllarda 5 kez gerçekleştirilen Zafer Kupası Etabı organizasyounu için hazırlıklar  devam  ediyor. Ülkemizin plaj voleybolunda önemli isimleri  olan Buğra, Merve, Aliosman, Osman  ve Umut gibi sporcularımızında  yer alacağı organizasyonda  Türkiye ‘nin  önemli sporcuları da katılacak.  Ülkemizeden 10, Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan  4 hakemin görev  alacağı  organizasyon  4 Eylül  gecesi  saat 20.30 da  erkek, 21.30 da  da oynanacak kadın finali ile tamamlanacak. Organizasyon sonrasında düzenlenecek törenle derceye girecek takımlara ödülleri takdim  edeilecek.

 

Hakemlerimiz seminerde

28-30 Ağustos tarihlerinde  Ankara’da düzenlenen Türkiye Voleybol Fedrasyonu Gözlemci ve Hakem Seminerine katılan  KKTC Voleybol Federasyonu üst düzey  hakemlerimizden  Sedat Kılıç ve Haşmet Merter  seminerde ter döküyor. 2 gündür devam eden seminerde voleybol da son değişiklikler ve uygulamlardaki  kararlar üzerinde verilen eğitim bugün sona erecek.

 

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