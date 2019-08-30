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Eğitmenlikten şampiyonluğa

30 Ağustos 2019

Merit Royal & Premium Hotel, geçtiğimiz günlerde şampiyonluk kupası sevinci yaşadı.

Merit Royal & Premium Hotel’de Spor Eğitmeni olarak görev yapan Olabisi Akinola (CoachOsborne), 18 Ağustos 2019 tarihinde Las Vegas’ta 7 ülkenin katılımıyla gerçekleşen “World Physique Championship” isimli vücut geliştirme yarışmasında birinciliği elde ederek hem ailesinin, hem de otelin gurur kaynağı oldu.

Vücut geliştirme sporuyla 7 yıl önce amatör olarak ilgilenmeye başladığını söyleyen Olabisi Akinola, ilk yılın ardından profesyonel olarak bu sporu yapmaya karar verdiğini belirtti. Bugüne kadar birçok müsabakaya da katıldığını ve kendini her geçen gün geliştirdiğini dile getiren Akinola, yarışmada şampiyonluk için büyük bir mücadele verdiğini ifade etti. Akinola: “Şampiyonluğumu ülkem Nijerya’ya ve Merit Royal& Premium Hotel’e armağan ediyorum” dedi.

 

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