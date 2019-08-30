Norveç gazetesi: En fazla sahte pasaportla yakalananlar Türk vatandaşları, sayılar rekor kırdı

Norveç basını, ülke genelinde sahte pasaportla yakalanan yabancıların sayısının rekor kırdığını yazdı.

Ülkenin en çok satan gazetelerinden Aftenposten’de yer alan habere göre bu kişiler arasında Türk vatandaşları ilk sırada.

Gazetenin Norveç Ulusal Kimlik Belgesi Merkezi’nden aldığı verilere göre 2018’de 1.014 kişi sahte pasaport veya kimlikle yakalandı.

Bu, kayıtların tutulmaya başladığı tarihten bu yana en yüksek sayıydı ve bir önceki yıla göre yüzde 86’lık bir artışa denk geliyordu.

Bunların üçte birinden fazlasını oluşturan 482 kişi ise Türk vatandaşıydı.

Türkler Norveç’e iltica başvurularında da ilk sırada yer aldı.

Norveç’e sahte pasaportla giden Türk vatandaşlarının yüzde 19’u Yunanistan belgeleriyle gidip kendilerini Yunan olarak tanıttı.

Gazete bu vakalara örnek olarak 3 Temmuz’da Norveç Vergi İdaresi’ne giderek Romanya pasaportunu verip bir restoranda çalışmaya geldiğini söyleyen bir göçmeni örnek verdi.

Pasaporttan şüphelenen yetkililer, uzmanların incelemeleri sonunda pasaportun sahte olduğunu anladı ve bu kişinin evine baskın yapıldı.

Evinde de sahte bir Romanya kimliği bulunan bu kişinin Türk vatandaşı olduğu anlaşıldı, sınır dışı edildi ve Norveç’e girişi yasaklandı.

Gazete, sahte belgelerle yakalananların rekor kırmasının nedeni olarak Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün “Avrupa’nın en yozlaşmış ülkelerinden biri” olarak nitelediğini vurguladığı, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye’yi” gösterdi.

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından çok sayıda kişiyi hapsettiğini hatırlatan gazete, “Erdoğan rejiminden kaçan Türklerin” Schengen bölgesine girdikten sonra sahte belgelerle Schengen içinde serbest seyahat hakkını kullanarak Norveç’e geldiğini belirtti.

Türk vatandaşlarının sahte AB pasaport ve kimliklerinin yanı sıra sahte Schengen vizesi ve Schengen bölgesinde vizesiz seyahate izin veren türden sahte Türk pasaportları da kullandığı belirtiliyor.

2018’de Türk vatandaşları, 765 sığınma başvurusu ile Norveç’e en fazla iltica eden ulus oldu.

Gazeteye konuşan Ulusal Kimlik Belgesi Merkezi Kıdemli Danışmanı Mads Odnes, Türk vatandaşlarının Norveç’e ayak basana kadar sahte belgelere ihtiyaçlarının olduğunu fakat Norveç’e geldikten ve polis tarafından yakalandıktan sonra gerçek kimliklerini açıklayarak iltica başvurusu yaptıklarını söylüyor.

Norveç Polis Direktörlüğü’nün altında, göç idaresi ve polis yetkililerini kimlik belgeleriyle ilgili araştırmalar konusunda desteklemek için kurulan bağımsız bir kurum olan Ulusal Kimlik Belgesi Merkezi, sahte kimlik belgesi kullanan kişilerin ülkelerin refah sistemlerine olan güveni zayıflattığını belirten bir rapor yayımlamıştı.

Norveç Yüksek Mahkemesi, sahte seyahat belgesi kullanan sığınmacılara sahte belge kullanma suçundan ceza verilemeyeceğini hükmetmişti. Birleşmiş Milletler’in Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmesi de aynı uygulamayı savunuyor.