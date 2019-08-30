Dünya

Twitter, Facebook ve Instagram, ‘Vajina İncili’i adlı kitabın reklamlarını engelledi

30 Ağustos 2019

Amerikan Kensington Kitabevi, Twitter, Facebook ve Instagram’ın bir jinekoloğun vajina sağlığı hakkındaki kitabın reklamlarına izin vermediğini açıkladı.

Dr. Jennifer Gunter’in “The Vagina Bible” (Vajina İncili) adlı kitabını tanıtıcı bazı paylaşımlara da “içinde vajina” sözcüğü geçtiği için izin verilmedi.

Yayınevi, Twitter’ın porno içerik ve hizmetlerle uygunsuz bir dilin kullanıldığı reklamlara izin verdiğini ancak kendi reklamlarını engellediğini savundu.

Twitter’dan yapılan açıklamada, topluluk kuralları uyarınca cinsel organ isimlerine izin verildiği belirtilerek yanlışlığın “insan hatası”ndan kaynaklandığı belirtildi. Sözcü, engellenen mesajlara yeniden izin verdiklerini söyledi.

Facebook önce iddiaları araştırdığını söyledi ardından bu paylaşımlara izin verdi.

Californialı doktorun Twitter CEO’su Jack Dorsey’e hitaben attığı “Sevgili Jack, vajina bir anatomi terimi. Pis bir laf değil” tweet’i büyük yankı buldu.

‘Vajina sözcüğünü dirsek sözcüğü gibi kullanamıyoruz’

Gunter bir başka mesajında da “Sansür, toplum olarak vajina sözcüğünü dirsek sözcüğü gibi kullanma becerimizin olmamasından kaynaklanıyor” dedi.

Bazı kullanıcılar, defalarca “Vajina” yazdıkları mesajlar paylaşırken bir kullanıcı “Anatomi pornografi değildir” dedi.

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