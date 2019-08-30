Vakıflar sezona hazır

Vakıflar Voleybol takımları 2019-20 sezonu için ilk toplantısını yaptı. Kadınlar kadrosuna Meliz Örtunç ve Günçe Koparan’ı transfer eden Vakıflar, takım antrenörlüğüne Okan Erdoğdu’yu ve yardımcı antrenörlüğe Simay Kanan’ı getirdiğini açıkladı.

Büyük Erkeklerde ise Boran Yıkıcı ve İbrahim Çelik’i kadrosuna dahil etti. Büyük Erkek takımı antrenörü Kemal Moral ve yardımcı antrenör Uğur Gazi ile anlaşma sağlayan Vakıflar Spor Kulübü bu sene Kadınlarda ve Erkeklerde lige iddialı bir başlangıç yapmak için hazırlıklarına başladı.