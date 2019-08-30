Mahkumlar  da “zam mahkumu”

Cezaevinde mahkumların kullandığı kontörlü telefonlara yüzde yüz zam yapıldı. Şikayetler başladı:

Lefkoşa Merkezi Cezaevinde mahkumların kullandığı kontörlü telefonlara yapılan yüzde yüzlük zam, şikayetlere neden oldu.

Konuyla ilgili Havadis Haber Merkezi’ne ulaşan mahkum yakınları, Temmuz ayı başında 40 Türk Lirası olan 600 kontörün 80 Türk Lirası’na çıkarıldığını belirtiler ve bu zammın mahkumları zor durumda bıraktığını belirttiler.

Mahkum yakınlarının şikayetleri şöyle:

“Yaşanan birçok sıkıntının üzerine mahkumları kontör fiyatları zorlamaktadır zam üstüne zam gelmektedir.

Kişisel ihtiyaçlarını ve kontör harcamaları kendileri karşılayan mahkumlar gün geçtikçe zora sokulmaktadır. 1 ay önce 600 kontör 40 TL iken şimdi 600 kontör 80 TL olmustur. Bu kadar zam alması tüm mahkumları zorlamaktadır. Ağustos ayından itibaren bu şekilde devam eden miktar azalacağı söylenerek hiçbir değişiklik yapılmamıştır şikayetimiz diğerlerinin yanı sıra bu problemdir.

Görevli personel, tarafından telefon dairesinin fiyatı düşürdüğü lakin Bakanlar Kurulunun resmî gazetede yayınlanmadığı sürece bir işlem yapılamayacağını söyledi.. Bu sorunun yetkililer tarafından giderilmesini rica ederiz.”