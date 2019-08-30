Kıbrıs

Mahkumlar  da “zam mahkumu”

30 Ağustos 2019

Cezaevinde mahkumların kullandığı kontörlü telefonlara yüzde yüz zam yapıldı. Şikayetler başladı:

Lefkoşa Merkezi Cezaevinde mahkumların kullandığı kontörlü telefonlara yapılan yüzde yüzlük zam, şikayetlere neden oldu.

Konuyla ilgili Havadis Haber Merkezi’ne ulaşan mahkum yakınları, Temmuz ayı başında  40 Türk Lirası olan 600 kontörün  80 Türk Lirası’na çıkarıldığını belirtiler ve bu zammın mahkumları zor durumda bıraktığını belirttiler.

Mahkum yakınlarının şikayetleri şöyle:

“Yaşanan birçok  sıkıntının üzerine mahkumları kontör fiyatları zorlamaktadır zam üstüne zam gelmektedir.

Kişisel ihtiyaçlarını ve kontör  harcamaları kendileri karşılayan mahkumlar gün geçtikçe zora sokulmaktadır. 1 ay önce 600 kontör 40 TL iken şimdi 600 kontör 80 TL  olmustur. Bu kadar zam alması tüm mahkumları zorlamaktadır. Ağustos ayından itibaren bu şekilde devam eden miktar azalacağı söylenerek hiçbir değişiklik yapılmamıştır şikayetimiz diğerlerinin yanı sıra bu problemdir.

Görevli personel, tarafından telefon dairesinin fiyatı düşürdüğü lakin Bakanlar  Kurulunun resmî gazetede yayınlanmadığı sürece bir işlem yapılamayacağını söyledi.. Bu sorunun  yetkililer tarafından giderilmesini rica ederiz.”

 

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