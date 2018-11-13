Polise gidip teslim oldu

Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren eğlence mekânında cüzdan çalan ve içinde bulunan casino fişlerini çalarak 381 TL nakit para temin eden Orhan Denk, çaldığı cüzdanı Lefkoşa Anayolu’na attı.

Polise giderek suçunu itiraf eden Denk, tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Devrim DEMİR

Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığına değinerek 2 gün tutukluluk kararı verdi.

Cüzdan henüz bulunmadı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, zanlı Orhan Denk’in “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Kol, zanlının 10 Kasım tarihinde saat 02.45 sıralarında eğlence mekânında masa üzerinde bulunan cüzdanı çaldığını söyledi.

Denk’in cüzdandaki casino fişlerini bozdurup 381 TL para temin ettiğini kaydeden Kol, zanlının daha sonra Girne Adli Şube’ye giderek teslim olduğunu ve çalıntı cüzdanı Lefkoşa Anayolu’na attığı beyanında bulunduğunu belirtti.

Zanlının gösterdiği yerde arama yapıldığını, ancak cüzdanın henüz bulunamadığını kaydeden Kol, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.