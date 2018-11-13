Gülbahar Ulutan’ın katil zanlısı Fatih Çıkrıkçı, aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

8 gündür poliste tutuklu bulunan zanlı Çıkrıkçı, tutukluluk süresinin dolması üzerine dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Devrim DEMİR

Yargıç Cenkay İnan, Fatih Çıkrıkçı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığına dikkati çekerek, davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Önce dövdü sonra öldürdü

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Emirali Gürler, zanlı Fatih Çıkrıkçı’nın “Taammüden adam öldürme” suçundan tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Muavini Emirali Gürler, cinayetin 31 Ekim’de Gönyeli Akgünler Sokak’ta işlendiğini, Gülbahar Ulutan’ın göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü anımsattı.

Gürler, zanlının tutuklulukta verdiği ifadede kendisi ile barışmayı reddeden eski “sevgilisi” Ulutan’ın gündelikçi olarak çalıştığı eve giderek kadını sopa ile öldüresiye dövdükten sonra bıçakladığını anlattığını söyledi.

Emareler bulundu

Gürler, Çıkrıkçı’nın olayda kullandığı bıçağı ve cinayetin ardından değiştirdiği kanlı kıyafetleri sakladığı yeri polise gösterdiğini hatırlattı.

Zanlının tüm detayları itiraf ettiğini kaydeden Gürler, Gülbahar Ulutan’ın göğsüne ve vücuduna aldığı 13 bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

Suçunu itiraf etti

Cinayetin ardından zanlının olay yerinden kaçtığını ve Alayköy’de boş bir çiftlik evinde saklandığını belirten Gürler, alınan bilgi sonucu düzenlenen operasyonda Çıkrıkçı’nın 2 Kasım tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Çıkrıkçı’yı sakladığı tespit edilen zanlıların da tutuklandığını belirten Gürler, İsmail Kiliç ve Murat Sazak’ın “Feri fail” suçlarından tutuklandıklarını kaydetti.

Müfettiş Muavini Emirali Gürler, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini kaydetti.

İlk kez konuştu

Tutuklandıktan sonra iki kez mahkemeye çıkarılan ve sessiz kalan zanlı Çıkrıkçı, dün polisin tutukluluk talebinin ardından söz hakkı istedi.

Çıkrıkçı, “Pişmanlık duyuyorum. Murat Sazak ve İsmail Kılıç’ın olayla alakası yok. Sadece onlarla bağlantıya geçtim” dedi.