1 milyar 150 milyon TL ödeme

“CUMAYA KADAR 94 MİLYON TL”: Denktaş: Cuma gününe kadar piyasaya 94 milyon TL yansımış olacak. Aralık sonuna kadar maaş ve 13. maaşlar dahil 1 milyar 150 milyon civarında bir rakam piyasaya sunulmuş olacak

“HALKIN SIRTINA BASILMAYACAK”: Denktaş: 2019 vatandaş için değil ama bakanlık için zor bir yıl olacak. Denktaş, bütçe disiplini halkın sırtına basılarak değil, kayıt dışılıkların üzerine gidilerek sağlanacak

Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hep sorunlardan bahsedildiğini ancak ekonomik konularda vatandaşa moral verilmesi gerektiğini belirterek, “Her şey kötü değil” dedi, hiçbir borçlanmaya gitmeden yerel kaynaklarla Aralık sonuna kadar Kasım Aralık ve 13. maaşlar dahil piyasaya 1 milyar 150 milyon civarında bir rakam sunulacağını söyledi.

Denktaş, meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, 5,2 milyon TL işçi ödemesi yapılacağını, mesailer ile ilgili sıkıntıların aşıldığını, 10,2 milyon TL ödeneceğini, Genel Tarım Sigortası Fonu’na kuraklık ödemeleri için 27 milyon TL, TÜK’e arpa alımları için 22 milyon TL aktarılacağını belirtti.

Denktaş, ayrıca Savunma bütçesinden 18, 6 milyon TL Kıb-Tek’e ödeneceğini, yatırım kalemlerinden müteahhitlere 18 milyon TL ödeneceğini belirtti.

Cuma gününe kadar piyasaya toplamda 94 milyon TL yansımış olacağını dile getiren Denktaş, “Aralık sonuna kadar Kasım Aralık ve 13. maaşlar dahil 1 milyar 150 milyon civarında bir rakam piyasaya sunulmuş olacak. Bunun sevinç ve gururunu yaşamalıyız. KKTC Maliyesi bu noktalara ulaşabilmişse bu ekonomik dalgalanmalara rağmen yapılıyorsa Maliye’nin uğraşı eleştiriler olsa bile önemlidir” dedi.

“Bütçe disiplini için kayıt dışılığın üzerine gidilecek”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, gelecek yıla 825 milyon TL açıkla başlanacağını ancak yıl içinde bunun düşürüleceğini ifade etti.

Denktaş, “Bu yıl 600 milyon TL ek gelir oldu, ekonomik dalgalanmalar olmasaydı 2018 yılını fazlayla kapatabilirdik. Maliye için 2019 zor bir yıl olacak ama halk için olmayacak. Türkiye ile ekonomik protokol hazır olunca imzalanacak. Bütçe disiplini halkın sırtına basılarak değil kayıt dışılıkların üzerine gidilerek getirilecek” dedi.

Dursun Oğuz’un eleştirisi üzerine Denktaş, Maliye’nin zor bir iş yaptığını, Türkiye kökenli yatırımların gelmediği bir dönemde KKTC kaynaklarından yapılacak ödemelerin önemsizleştirilmemesini istedi.

Denktaş, piyasanın ödemelerle canlandırılacağını böylece Maliye’nin gelirlerinin de artırılacağını kaydetti.

“Türkiye’den para geldi ancak…”

Erhan Arıklı’nın Türkiye’den para gelişi olup olmadığını sorması üzerine Denktaş, Türkiye’den para geldiğini ancak yeterli ve beklenen, planlanan kadar olmadığını, bu ödemeler için de borçlanmaya gidilmediğini anlattı.