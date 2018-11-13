Cengizhan 10 ay hapis yatacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Lefkoşa’da 5 gram bonzai ile yakalanan Cemal Cengizhan’ı uyuşturucu “alma ve tasarruf” suçundan suçlu buldu. Mahkeme Cengizhan’a 10 ay hapis cezası verdi.

Devrim DEMİR

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Heyeti’nin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi açıkladı.

Sabıkları kararda etkili oldu

Oy birliği ile alınan kararı okuyan Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi, Cemal Cengizhan’ın işlemiş olduğu suçun çok ciddi ve mahkemelerin gündemini oluşturan uyuşturucu suçu olduğunu kaydetti.

Kıdemli Yargıç, sanığın benzer suçlardan birçok sabıkası bulunmasını aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Hüdaverdi, Cengizhan’ı işlemiş olduğu 5 uyuşturucu madde “alma ve tasarruf” suçundan suçlu bulup, mahkûm ettiklerini belirterek 10 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.