Polis uyuşturucu operasyonundan kaçan kişinin peşinde

Polis, dün Gazimağusa, Güzelyurt ve Bafra’da 9 kişiyi uyuşturucudan tutukladı, kaçan bir kişi aranıyor.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, U.E.T.’nin (E-36) kullanımında bulunan araç polis tarafından kontrol maksatlı durdurulduğu sırada, U.E.T. ve araçta yolcu olarak bulunan A.Y. (E-34) tasarruflarında bulunan, içerilerinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan birer adet sarma sigarayı araç dışına attılar.

Söz konusu araçta polis tarafından yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare alındı. U.E.T. ve araçta diğer bir yolcu olarak bulunan Y.T. (E-25) tutuklandı. Olay yerinden koşarak kaçan A.Y aranıyor.

Güzelyurt’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.H.’nin (E-37) kaldığı ikametgaha mahkeme emri gereği arama yapılmak üzere gidildiği sırada, söz konusu şahıs polisleri görünce tasarrufunda bulunan yaklaşık 1 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ikametgahın dışına attı. ikametgahta yapılan aramada da uyuşturucu içerdiğine inanılan 5 adet hap bulunarak emare alındı. Adı geçen şahıs tutuklandı.

Bafra’da, B.T.’nin(E-30) kaldığı lojmanda polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu içiminde kullanılan nargile haline getirilmiş pet şişe bulunarak emare alındı. B.T ve mesele ile bağlantısı görülen B.K.(E-30), Ö.E.K.(E-30), M.M.Y.(E-30), C.K.(E-20) tutuklandı.