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Anastasiadis, Akıncı’yla görüşmek için hazır

18 Temmuz 2019

Anastasiadis, Akıncı’yla görüşmek için hazır… Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Rum haber kaynakları, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün sözcüsü Prodromos Prodromu aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 5’li gayri resmi toplantı yapılmasına ilişkin önerisinden memnuniyet duyduğunu belirttiğini haber verdi.

Habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Sözcüsü Prodromos Prodromu konuyla ilgili açıklamasında, “Anastasiadis’in, iyi hazırlık yapılmış bu tarz bir gayri resmi toplantının özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacağı ümidiyle, Crans Montana bileşiminde prosedürel nitelikli gayri resmi bir toplantının detayları ve toplanma zamanının ele alınması için, Kıbrıs Türk lideriyle gerek baş başa, gerek de Lute’un huzurunda görüşmeye hazır olduğunu” açıkladı.

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